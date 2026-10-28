Крупнейшие мировые производители продуктов питания и потребительских товаров, включая Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé и Reckitt, предупредили о возможном дальнейшем повышении цен в 2027 году. По данным Korea Herald, компании пытаются компенсировать подорожание энергии, сырья и грузовых перевозок, в то время как покупатели не спешат тратить больше на продукты.

Расходы давят на производителей

Издание связывает рост расходов с войной США против Ирана. Более высокие цены на товары повседневного спроса могут усилить опасения относительно сохранения инфляции в следующем году. В то же время производители уже сталкиваются со слабыми продажами после пандемии, поскольку потребители отказываются от всё более дорогих брендированных упакованных продуктов.

Генеральный директор Coca-Cola Энрике Браун заявил, что давление на потребителей может продолжаться и в 2027 году. По его словам, компания наблюдает значительное давление расходов, обусловленное прежде всего подорожанием логистики и транспорта. Coca-Cola повысила годовой прогноз прибыли.

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Предел для покупателей

Финансовый директор Procter & Gamble Андре Шультен сообщил, что компания увеличила ожидаемое негативное влияние роста цен на сырьё, энергию и перевозки на прибыль до 1,4 млрд долларов с 1 млрд долларов. Он отметил, что при таком давлении отрасль в целом повышает цены, поскольку иначе компенсировать расходы невозможно.

В то же время подорожание грозит потерей клиентов. Финансовый директор Nestlé Анна Манц сказала, что после повышения цен объёмы продаж могут временно сокращаться, пока потребители адаптируются. Генеральный директор Reckitt Крис Лихт также заявил, что компаниям приходится решать, какую часть расходов переложить на покупателей, а какую компенсировать за счёт больших затрат на промоакции. Reckitt во вторник потеряла около 5% стоимости акций после снижения годового прогноза выручки.

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