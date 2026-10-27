Із Китаю до Джакарти відправили 124 екскаватори LiuGong — ECNS

Із порту Бейбу-Галф у Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю до Джакарти вирушило судно Jupiter з партією зі 124 екскаваторів LiuGong та супутніх запчастин. Як повідомляє ECNS, судно прямувало до столиці Індонезії безпосереднім маршрутом.

Відправлення стало рекордним для порту Бейбу-Галф за кількістю одиниць будівельної техніки, експортованих на одному судні. До вантажу увійшли екскаватори LiuGong і пов'язані з ними запчастини.

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Негабаритне вантажне відправлення

Уся партія складалася з негабаритного нестандартного обладнання. Такі вантажі, за даними видання, складніше завантажувати, підіймати та безпечно обробляти, ніж звичайні генеральні вантажі.

План завантаження та кріплення

Термінал Ціньчжоу співпрацював із експедиторами, судноплавною компанією та логістичними операторами, щоб підготувати індивідуальний план навантаження й кріплення техніки. Під час його розроблення врахували вантажомісткість судна, обмеження за вагою та вимоги до остійності. У ECNS зазначили, що така організація перевезення допомагає китайським виробникам обладнання розширювати присутність на закордонних ринках.

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