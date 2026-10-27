Компания Guidewire объявила о приобретении в Великобритании лондонского разработчика страховых ИИ-решений hyperexponential за $1,7 млрд наличными. Сделка также предусматривает выплату дополнительно до $400 млн, если hyperexponential достигнет целевых показателей выручки, сообщает Channel NewsAsia.

Программное обеспечение для страхования

hyperexponential разрабатывает инструменты на основе искусственного интеллекта для андеррайтинга и ценообразования в сфере коммерческого страхования имущества и ответственности. По заявлению Guidewire, после завершения сделки ИИ-агенты смогут работать вместе с андеррайтерами, помогая оценивать риски, определять цены и принимать решения.

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Финансирование и сроки

Guidewire планирует профинансировать приобретение за счет $1 млрд новых срочных кредитов от Bank of America и Citibank, а также собственных денежных средств. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2027 финансового года Guidewire. Компания заявила, что приобретение не повлияет на ее прогноз на первый квартал.

Программным обеспечением Guidewire пользуются более 570 страховщиков имущества и ответственности в 44 странах.

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