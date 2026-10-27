Firma Guidewire ogłosiła przejęcie w Wielkiej Brytanii londyńskiego twórcy rozwiązań AI dla ubezpieczeń, hyperexponential, za 1,7 mld dolarów w gotówce. Umowa przewiduje również dodatkową wypłatę do 400 mln dolarów, jeśli hyperexponential osiągnie docelowe wyniki przychodowe, informuje Channel NewsAsia.

Oprogramowanie dla ubezpieczeń

hyperexponential tworzy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do underwriting'u i ustalania cen w komercyjnych ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Według Guidewire po sfinalizowaniu transakcji agenci AI będą mogli pracować razem z underwriterami, pomagając oceniać ryzyko, ustalać ceny i podejmować decyzje.

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Finansowanie i terminy

Guidewire planuje sfinansować przejęcie za pomocą 1 mld dolarów nowych kredytów terminowych od Bank of America i Citibank, a także własnych środków pieniężnych. Zamknięcie transakcji jest oczekiwane w drugim kwartale roku finansowego Guidewire 2027. Firma oświadczyła, że przejęcie nie wpłynie na jej prognozę na pierwszy kwartał.

Z oprogramowania Guidewire korzysta ponad 570 ubezpieczycieli majątkowych i odpowiedzialności cywilnej w 44 krajach.

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