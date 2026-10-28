Bank Standard Chartered podniósł cel wzrostu przychodów w 2026 roku do ponad 7% po tym, jak jego zysk przed opodatkowaniem w trzecim kwartale wzrósł o 27%. Jak informuje Channel NewsAsia, bank podniósł również docelowy wskaźnik zwrotu z materialnego kapitału własnego do ponad 14%, wobec wcześniejszego celu wynoszącego ponad 12%.

Zysk przekroczył oczekiwania

Od lipca do września zysk Standard Chartered przed opodatkowaniem wyniósł 2,25 mld dolarów. W analogicznym okresie rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,77 mld dolarów. Średnia prognoza 16 analityków, których dane zebrał bank, zakładała zysk na poziomie 1,99 mld dolarów.

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Standard Chartered wyjaśnił wzrost wyniku aktywnością klientów w warunkach zmienności na rynkach. Przyczyniło się to do wzrostu przychodów działów zarządzania majątkiem i rynków globalnych.

Rekordowy kwartał działu zarządzania majątkiem

Dział zarządzania majątkiem odnotował trzeci z rzędu rekordowy kwartał. Jego przychody wzrosły o 26%, czemu, według banku, sprzyjała pozytywna dynamika w różnych produktach i regionach. Standard Chartered uzyskuje większość swoich przychodów w Azji i Afryce.

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