Производство стали в Украине сократилось почти до нуля из-за серии российских атак

В результате массированных российских ударов по предприятиям горно-металлургического комплекса производство стали в Украине практически полностью остановилось. В частности, все три крупнейших комбината компании «Метинвест» на подконтрольной территории прекратили работу, в том числе «Каметсталь» в Каменском, который остановил производство в сентябре после попадания баллистической ракеты.

В результате этой атаки на «Каметстали» погибли пять рабочих, а одна из доменных печей была разрушена. Генеральный директор комбината рассказал: «Нас постигло бедствие. Балистическая ракета попала именно сюда, прямо в доменную печь».

По оценкам экспертов, убытки исчисляются миллионами долларов, а восстановление займет месяцы или годы. Ситуация грозит потерей рабочих мест, налогов и валютной выручки, ведь если в 2021 году ГМК обеспечивал 10,3% ВВП Украины, то прогноз его доли на 2026 год в настоящее время приближается к нулю.

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Источник: Al Jazeera.

Крупнейший металлургический комбинат Украины ArcelorMittal Кривой Рог начинает подготовку к полной остановке производственных процессов и консервации промышленных объектов. В течение следующих двух месяцев предприятие планирует безопасно остановить производство, а в дальнейшем сохранить оборудование и другие активы до того момента, когда работу можно будет возобновить.

Комбинат «Каметсталь» в Каменском Днепропетровской области полностью остановил производство после российского баллистического удара в ночь на 5 сентября.

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