NBA уклала партнерства з Kalshi та Polymarket — CNBC

У США Національна баскетбольна асоціація NBA назвала Kalshi та Polymarket пріоритетними біржами ринків прогнозів. У межах домовленостей компанії отримають права на використання інтелектуальної власності NBA, а також маркетингові й ліцензійні права, повідомляє CNBC.

Обмеження для контрактів

Ліга заявила, що угоди передбачають суттєві заходи для захисту доброчесності змагань. Зокрема, біржі обмежать види контрактів, доступних на ринках, пов’язаних із NBA, а також виконуватимуть вимоги щодо обміну інформацією про підозрілі операції.

Керівник NBA з медіадистрибуції та партнерств Скотт Кауфман-Росс заявив, що захист доброчесності гри є головним пріоритетом ліги. За його словами, партнерства мають сформувати рамку для нових способів взаємодії вболівальників зі змаганнями.

Меморандум із регулятором

Одночасно NBA підписала меморандум про взаєморозуміння з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Документ передбачає обмін інформацією для підтримання доброчесності як баскетбольних змагань, так і ринку контрактів на події.

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CFTC вважає, що ринки прогнозів належать до сфери її регулювання. Платформи та комісія стверджують, що контракти на події є свопами — видом похідних фінансових інструментів — і тому мають регулюватися на федеральному рівні.

Суперечка щодо регулювання

Водночас штати США заперечують цей підхід, заявляючи, що такі пропозиції фактично є спортивними ставками й повинні контролюватися на рівні штатів. Суди у країні ухвалювали суперечливі рішення з цього питання, а CNBC зазначає, що остаточне врегулювання спору може потребувати рішення Верховного суду США.

NBA стала ще однією великою американською спортивною лігою, що безпосередньо співпрацює з ринками прогнозів. Національна хокейна ліга оголосила партнерства з Kalshi та Polymarket у жовтні 2025 року, а Головна ліга бейсболу — угоду з Polymarket у березні. NFL, за даними CNBC, залишається без такого партнерства.

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