NBA zawarła partnerstwa z Kalshi i Polymarket — CNBC

W Stanach Zjednoczonych National Basketball Association (NBA) wskazała Kalshi i Polymarket jako preferowane giełdy rynków prognostycznych. W ramach porozumień firmy otrzymają prawa do wykorzystywania własności intelektualnej NBA, a także prawa marketingowe i licencyjne, informuje CNBC.

Ograniczenia dotyczące kontraktów

Liga oświadczyła, że umowy przewidują istotne środki ochrony integralności rozgrywek. W szczególności giełdy ograniczą rodzaje kontraktów dostępnych na rynkach związanych z NBA, a także będą spełniać wymogi dotyczące wymiany informacji o podejrzanych transakcjach.

Scott Kaufman-Ross, szef NBA ds. dystrybucji mediów i partnerstw, oświadczył, że ochrona integralności gry jest najwyższym priorytetem ligi. Według niego partnerstwa mają stworzyć ramy dla nowych sposobów angażowania kibiców w rozgrywki.

Memorandum z regulatorem

Jednocześnie NBA podpisała memorandum o porozumieniu z amerykańską Komisją ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC). Dokument przewiduje wymianę informacji w celu utrzymania integralności zarówno rozgrywek koszykarskich, jak i rynku kontraktów na wydarzenia.

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CFTC uważa, że rynki prognostyczne należą do zakresu jej regulacji. Platformy i komisja twierdzą, że kontrakty na wydarzenia są swapami — rodzajem pochodnych instrumentów finansowych — i dlatego powinny być regulowane na poziomie federalnym.

Spór dotyczący regulacji

Jednocześnie stany USA kwestionują to podejście, twierdząc, że takie oferty są w istocie zakładami sportowymi i powinny być kontrolowane na poziomie stanowym. Sądy w kraju wydawały sprzeczne orzeczenia w tej sprawie, a CNBC zaznacza, że ostateczne rozstrzygnięcie sporu może wymagać decyzji Sądu Najwyższego USA.

NBA stała się kolejną dużą amerykańską ligą sportową bezpośrednio współpracującą z rynkami prognostycznymi. National Hockey League ogłosiła partnerstwa z Kalshi i Polymarket w październiku 2025 roku, a Major League Baseball — umowę z Polymarket w marcu. NFL, według CNBC, pozostaje bez takiego partnerstwa.

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