南非议会拨款委员会计划在11月4日地方选举后不久，与国有航空公司南非航空（South African Airways，SAA）管理层举行紧急会面。该航空公司预计将提供妥善编制的财务报表，《每日新闻报》报道。

对航空公司管理层的提问

交通部长芭芭拉·克里西呼吁SAA董事会主席塞扎尼·穆道就公司的治理和财务问题作出解释。议会拨款委员会主席姆穆西·迈马内在10月19日致部长的信中表示，委员会收到了SAA的内部信息，这些信息引发了对高管任命以及该航空公司财务状况数据准确性的严重担忧。

委员会希望查明员工投诉是否得到审议、SAA目前的财务状况如何、出售希思罗机场时段所得的11亿兰特如何使用，以及该航空公司是否期待新的国家支持。拨款委员会监督公共资金的分配和使用，并关注财务问责和可能存在的违规行为。

国家担保与报告

财政部长埃诺赫·戈东瓜纳在介绍中期预算政策时表示，SAA于8月获得了10亿兰特的国家担保，用于营运资金需求。他说，燃油价格飙升给该航空公司的运营和财务带来了压力。

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另有2.23亿兰特的国家担保与未使用机票和贷项相关的义务有关。正如部长所指出的，风险取决于SAA能否承受这一压力，并在不获得额外国家支持的情况下满足运营和财务需求。

由于审计仍在进行，SAA未能在法定截止日期9月30日前提交2025/26财年的年度报告。克里西在9月4日致议会的信中表示，财务报表计划在2026年10月底前完成并准备提交。

审计与人事变动

在截至2025年3月31日的财年年度报告中，SAA获得了审计师出具的无法表示意见。审计师表示，其无法获得充分证据证明合同和报价均按照法律要求办理，其中包括因采购和合同文件及登记册管理不善。

据《星期日泰晤士报》报道，SAA员工原定于10月27日至30日分阶段领取10月份工资；该报援引消息人士称，这是第二次出现此类延迟。今年4月，约翰·拉莫拉教授突然辞去集团首席执行官职务。子公司Air Chefs负责人马茨赫拉·塞希贝被任命为代理负责人，但在8月，他立即被安排特别休假，等待内部程序进行。

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