Parlamentarna komisja ds. środków budżetowych w RPA planuje przeprowadzić pilne spotkanie z kierownictwem państwowych linii South African Airways (SAA) wkrótce po wyborach samorządowych 4 listopada. Od przewoźnika oczekuje się należycie przygotowanych sprawozdań finansowych, informuje Daily Maverick.

Pytania do kierownictwa linii lotniczej

Ministra transportu Barbara Creecy wezwała przewodniczącego rady dyrektorów SAA Sedzaniego Mudau do przedstawienia wyjaśnień w kwestiach zarządzania i finansów spółki. Przewodniczący parlamentarnej komisji ds. środków budżetowych Mmusi Maimane w liście do ministry z 19 października poinformował, że komisja otrzymała wewnętrzne informacje SAA, które wzbudziły poważne obawy dotyczące nominacji kierowniczych oraz dokładności danych o sytuacji finansowej linii lotniczej.

Komisja chce ustalić, czy rozpatrzono skargi pracowników, jaka jest obecna sytuacja finansowa SAA, jak wykorzystano 1,1 mld randów ze sprzedaży slotu na Heathrow oraz czy przewoźnik oczekuje nowego wsparcia państwowego. Komisja ds. środków budżetowych nadzoruje podział i wykorzystanie środków publicznych, a także monitoruje rozliczalność finansową i możliwe nieprawidłowości.

Gwarancje państwowe i sprawozdawczość

Minister finansów Enoch Godongwana oświadczył podczas prezentacji średnioterminowej polityki budżetowej, że w sierpniu SAA otrzymały gwarancję państwową w wysokości 1 mld randów na potrzeby kapitału obrotowego. Według niego działalność i finanse linii lotniczej znalazły się pod presją z powodu gwałtownego wzrostu cen paliwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolejne 223 mln randów gwarancji państwowych wiążą się ze zobowiązaniami dotyczącymi niewykorzystanych biletów i kredytów. Jak zaznaczył minister, ryzyko zależy od zdolności SAA do wytrzymania tej presji i zaspokojenia potrzeb operacyjnych oraz finansowych bez dodatkowego wsparcia państwa.

SAA nie złożyły raportu rocznego za rok finansowy 2025/26 do ustawowego terminu 30 września, ponieważ audyt wciąż trwał. W liście do parlamentu z 4 września Creecy wskazała, że sprawozdania finansowe planowano zakończyć i przygotować do złożenia do końca października 2026 roku.

Audyt i zmiany kadrowe

W raporcie rocznym za rok finansowy zakończony 31 marca 2025 roku SAA otrzymały od audytora odmowę wyrażenia opinii. Audytor poinformował, że nie mógł uzyskać wystarczających dowodów, iż umowy i oferty cenowe były sporządzane zgodnie z wymogami prawnymi, w tym z powodu niewłaściwego prowadzenia dokumentacji oraz rejestrów zamówień i umów.

Według Sunday Times pracownikom SAA miano wypłacać październikowe wynagrodzenia etapami od 27 do 30 października; gazeta, powołując się na źródło, nazwała to drugim takim opóźnieniem. W kwietniu profesor John Lamola nagle odszedł ze stanowiska dyrektora generalnego grupy. Obowiązki szefa powierzono Matsheli Seshibe, kierującemu spółką zależną Air Chefs, jednak w sierpniu natychmiast wysłano go na specjalny urlop na czas wewnętrznego postępowania.

Czytaj nas na