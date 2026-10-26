Парламентский комитет по ассигнованиям в ЮАР планирует провести срочную встречу с руководством государственной авиакомпании South African Airways (SAA) вскоре после муниципальных выборов 4 ноября. От перевозчика ожидают надлежащим образом подготовленных финансовых отчетов, сообщает Daily Maverick.

Вопросы к руководству авиакомпании

Министр транспорта Барбара Криси призвала председателя совета директоров SAA Седзани Мудау предоставить объяснения по вопросам управления и финансов компании. Председатель парламентского комитета по ассигнованиям Ммуси Маймане в письме министру от 19 октября сообщил, что комитет получил внутреннюю информацию SAA, которая вызвала серьезную обеспокоенность относительно назначений руководителей и точности данных о финансовом состоянии авиакомпании.

Комитет хочет выяснить, были ли рассмотрены жалобы работников, каково текущее финансовое состояние SAA, как были использованы 1,1 млрд рандов от продажи слота в Хитроу и ожидает ли перевозчик новой государственной поддержки. Комитет по ассигнованиям контролирует распределение и использование государственных средств, а также следит за финансовой подотчетностью и возможными нарушениями.

Государственные гарантии и отчетность

Министр финансов Энох Годонгвана заявил во время представления среднесрочной бюджетной политики, что в августе SAA получила государственную гарантию на 1 млрд рандов для нужд оборотного капитала. По его словам, деятельность и финансы авиакомпании оказались под давлением из-за скачка цен на топливо.

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Еще 223 млн рандов государственных гарантий связаны с обязательствами по неиспользованным билетам и кредитам. Как отметил министр, риски зависят от способности SAA выдержать это давление и обеспечивать операционные и финансовые потребности без дополнительной поддержки государства.

SAA не подала годовой отчет за 2025/26 финансовый год к установленному законом дедлайну 30 сентября, поскольку аудит еще продолжался. В письме парламенту от 4 сентября Криси указала, что финансовую отчетность планируют завершить и подготовить к внесению до конца октября 2026 года.

Аудит и кадровые изменения

В годовом отчете за финансовый год, завершившийся 31 марта 2025 года, SAA получила от аудитора отказ от выражения мнения. Аудитор сообщил, что не смог получить достаточные доказательства того, что контракты и ценовые предложения оформлялись в соответствии с требованиями законодательства, в том числе из-за ненадлежащего ведения документации и реестров закупок и контрактов.

По данным Sunday Times, сотрудникам SAA должны были выплачивать октябрьские зарплаты поэтапно с 27 по 30 октября; издание со ссылкой на источник назвало это второй такой задержкой. В апреле профессор Джон Ламола внезапно покинул должность генерального директора группы. Исполняющим обязанности руководителя назначили главу дочерней компании Air Chefs Матшелу Сешибе, однако в августе его немедленно отправили в специальный отпуск на время внутреннего производства.

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