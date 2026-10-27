在澳大利亚昆士兰州西北部，随着钻探、矿床勘探活动增加以及此前关闭的矿山恢复运营，矿业公司正面临熟练工人短缺。西北矿产区的资源估值为6800亿美元，正在实施约85个关键矿产项目，澳大利亚广播公司新闻报道。

新项目与矿山复工

AIC Mines拥有并运营位于克朗卡里东南60公里处的Eloise铜矿，该公司已签订具有约束力的协议，收购该地区另一铜矿项目Mt Cuthbert。该资产归马来西亚Materra Metals Limited所有，自2022年以来一直处于维护保养状态。

AIC Mines董事长阿伦·科勒伦表示，公司认为Mt Cuthbert项目蕴含重大机遇，但在招聘员工方面遇到困难。他表示，企业希望尽可能吸引更多当地员工，但无论在该地区还是整个行业都面临人手短缺。他称，从汤斯维尔和布里斯班招募轮班飞入飞出员工是较不理想的选择。

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全国性劳动力短缺

澳大利亚资源与能源雇主协会预测，到2027年，该国采矿业为实施新项目还需要额外2.4万名员工。位于芒特艾萨附近的大型铜银矿Capricorn Copper Mine也计划在年底前恢复运营，该矿此前约有400名员工。

昆士兰资源委员会劳动力发展战略总监卡琳娜·李·琼斯指出，人员短缺具有全澳范围的特征。最缺乏的是采矿工程师、地质学家、电工和机械工程师。她表示，昆士兰州东南部的大规模基础设施建设，包括与奥运会相关的项目，导致了对专业人才的竞争，并影响了这一情况。

李·琼斯补充说，该行业需要扩大电气、机械及其他相关专业的学徒培训项目，以充实人才储备。

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