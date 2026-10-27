截至10月27日，加油站的柴油价格已上涨至每升111格里夫纳

截至2026年10月27日，乌克兰最大的加油站连锁企业已调整了燃油价格。 上述连锁加油站中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为每升104.57格里夫纳。与此同时，部分加油站的柴油价格已达到每升111格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与前一天相比，在Okko和WOG连锁店，汽车用液化石油气每升上涨了1格里夫纳。在Okko，柴油和DP+的价格也每升上涨了1格里夫纳。

在Socar加油站网络中，A-100、A-95和A-95+汽油价格上涨了1格里夫纳/升，而柴油和DP+价格则上涨了2格里夫纳/升。 在“BRSM-Nafta”加油站网络中，汽车用液化石油气价格上涨了1.50格里夫纳/升。与此同时，“乌克兰石油”加油站的汽车用液化石油气价格上涨了1格里夫纳/升。

目前，Socar连锁加油站提供的A-95汽油价格最高，为95.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格出现在Socar，为108格里夫纳/升，而优质柴油的价格为111格里夫纳/升。 最贵的汽车燃气由WOG销售——57.90格里夫纳/升，而该类燃料的最低价格仍由“BRSM-Nafta”保持——52.49格里夫纳/升。

10月26日，乌克兰燃油价格发生变动：汽油和柴油价格均有所调整。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄的批发价格出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

关注我们在