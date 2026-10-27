Cena oleju napędowego na stacjach benzynowych wzrosła do 111 hrywien za litr według stanu na 27 października
Na dzień 27 października 2026 r. największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zmieniły ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 w wymienionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,57 hrywny za litr. Jednocześnie na niektórych stacjach cena oleju napędowego osiągnęła 111 hrywny za litr.
Największe sieci stacji paliw na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieciach Okko i WOG cena autogazu wzrosła o 1 hrywnię za litr. W sieci Okko o 1 hrywnię za litr wzrosły również ceny oleju napędowego i DP+.
W sieci Socar ceny benzyny A-100, A-95 i A-95+ wzrosły o 1 hrywnę za litr, a oleju napędowego i DP+ – o 2 hrywny za litr. W sieci „BRSM-Nafta” cena gazu samochodowego wzrosła o 1,50 hrywny za litr. Jednocześnie na stacjach paliw „Ukrnafta” cena gazu samochodowego wzrosła o 1 hrywnę za litr.
Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 95,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego odnotowano w sieci Socar – 108 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 111 hrywien za litr. Najdroższy gaz samochodowy sprzedaje sieć WOG – 57,90 hrywny za litr, natomiast najniższą cenę tego rodzaju paliwa utrzymuje sieć „BRSM-Nafta” – 52,49 hrywny za litr.
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