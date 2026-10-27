По состоянию на 27 октября дизельное топливо на АЗС подорожало до 111 грн за литр
По состоянию на 27 октября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,57 грн за литр. При этом на отдельных заправках цена дизеля достигла 111 грн за литр.
Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сетях «Окко» и WOG автогаз подорожал на 1 грн/л. В «Окко» также на 1 грн/л выросли цены на дизельное топливо и ДП+.
В сети Socar бензин А-100, А-95 и А-95+ подорожал на 1 грн/л, а дизельное топливо и ДП+ — на 2 грн/л. В сети «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 1,50 грн/л. В то же время на АЗС «Укрнафта» автогаз подорожал на 1 грн/л.
На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 95,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо зафиксирована в Socar – 108 грн/л, а на премиальный дизель – 111 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в WOG – 57,90 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафте» – 52,49 грн/л.
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