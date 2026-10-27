Дизель на АЗС подорожчав до 111 грн за літр станом на 27 жовтня

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Станом на 27 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 104,57 грн за літр. Водночас на окремих заправках ціна дизеля сягнула 111 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережах Окко та WOG автогаз подорожчав на 1 грн/л. На Окко також на 1 грн/л зросли ціни на дизельне пальне та ДП+.

У мережі Socar бензин А-100, А-95 та А-95+ подорожчав на 1 грн/л, а дизельне пальне та ДП+ – на 2 грн/л. У мережі «БРСМ-Нафта» автогаз зріс у ціні на 1,50 грн/л. Водночас на АЗС «Укрнафта» автогаз подорожчав на 1 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована у Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у WOG – 57,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 52,49 грн/л.

Ціни на пальне в Україні 26 жовтня змінилися: вартість бензину і дизелю.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати.

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