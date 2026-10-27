У Північно-Західному Квінсленді в Австралії гірничі компанії відчувають нестачу кваліфікованих працівників на тлі активізації буріння, розвідки родовищ і відновлення роботи раніше закритих шахт. У Північно-Західній мінеральній провінції, ресурси якої оцінюють у 680 млрд доларів, реалізують близько 85 проєктів із критично важливих корисних копалин, повідомляє ABC News.

Нові проєкти та відновлення роботи шахт

Компанія AIC Mines, що володіє та управляє мідною шахтою Eloise за 60 км на південний схід від Клонкаррі, уклала обов’язкову угоду про придбання іншого мідного проєкту в регіоні — Mt Cuthbert. Об’єкт належить малайзійській Materra Metals Limited і перебував у режимі консервації та технічного обслуговування з 2022 року.

Голова AIC Mines Аарон Коллеран заявив, що компанія бачить значні можливості у проєкті Mt Cuthbert, однак має труднощі з наймом персоналу. За його словами, підприємство прагне залучати якомога більше місцевих працівників, але відчуває дефіцит кадрів як у регіоні, так і в усій галузі. Залучення вахтових працівників із Таунсвілла та Брісбена він назвав менш бажаним варіантом.

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Дефіцит кадрів у країні

Австралійська асоціація роботодавців у сфері ресурсів та енергетики прогнозує, що до 2027 року гірничій промисловості країни знадобляться ще 24 тисячі працівників для реалізації нових проєктів. До кінця року також планують відновити роботу великої мідно-срібної шахти Capricorn Copper Mine поблизу Маунт-Айзи, де раніше працювали близько 400 людей.

Директорка зі стратегії розвитку робочої сили Queensland Resources Council Каріна Лі Джонс зазначила, що кадровий дефіцит має загальноавстралійський характер. Найбільше бракує гірничих інженерів, геологів, електриків і механічних інженерів. За її словами, на ситуацію впливає конкуренція за фахівців через масштабне інфраструктурне будівництво на південному сході Квінсленду, зокрема пов’язане з Олімпійськими іграми.

Лі Джонс додала, що галузі потрібно розширювати програми учнівства з електротехнічних, механічних та інших суміжних спеціальностей, аби поповнювати кадровий резерв.

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