В Северо-Западном Квинсленде в Австралии горнодобывающие компании испытывают нехватку квалифицированных работников на фоне активизации бурения, разведки месторождений и возобновления работы ранее закрытых шахт. В Северо-Западной минеральной провинции, ресурсы которой оцениваются в 680 млрд долларов, реализуется около 85 проектов по критически важным полезным ископаемым, сообщает ABC News.

Новые проекты и возобновление работы шахт

Компания AIC Mines, которая владеет и управляет медной шахтой Eloise в 60 км к юго-востоку от Клонкарри, заключила обязывающее соглашение о приобретении другого медного проекта в регионе — Mt Cuthbert. Объект принадлежит малайзийской Materra Metals Limited и с 2022 года находится в режиме консервации и технического обслуживания.

Председатель AIC Mines Аарон Коллеран заявил, что компания видит значительные возможности в проекте Mt Cuthbert, однако испытывает трудности с наймом персонала. По его словам, предприятие стремится привлечь как можно больше местных работников, но ощущает дефицит кадров как в регионе, так и во всей отрасли. Привлечение вахтовых работников из Таунсвилла и Брисбена он назвал менее желательным вариантом.

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Дефицит кадров в стране

Австралийская ассоциация работодателей в сфере ресурсов и энергетики прогнозирует, что к 2027 году горнодобывающей промышленности страны потребуется еще 24 тысячи работников для реализации новых проектов. До конца года также планируют возобновить работу крупной медно-серебряной шахты Capricorn Copper Mine возле Маунт-Айзы, где ранее работали около 400 человек.

Директор по стратегии развития рабочей силы Queensland Resources Council Карина Ли Джонс отметила, что кадровый дефицит имеет общеавстралийский характер. Больше всего не хватает горных инженеров, геологов, электриков и инженеров-механиков. По ее словам, на ситуацию влияет конкуренция за специалистов из-за масштабного инфраструктурного строительства на юго-востоке Квинсленда, в том числе связанного с Олимпийскими играми.

Ли Джонс добавила, что отрасли необходимо расширять программы ученичества по электротехническим, механическим и другим смежным специальностям, чтобы пополнять кадровый резерв.

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