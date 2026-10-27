В Пакистане торговый дефицит в торговле с девятью соседними странами в первом квартале 2026–2027 финансового года вырос на 26,62% — до $4,97 млрд против $3,93 млрд за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на данные Государственного банка Пакистана.

Импорт рос быстрее экспорта

В июле—сентябре экспорт Пакистана в Афганистан, Китай, Бангладеш, Шри-Ланку, Индию, Иран, Непал, Бутан и на Мальдивы сократился на 6,72% — до $944,24 млн. За тот же период импорт из этих стран вырос на 19,79% и достиг $5,92 млрд.

Наибольшее влияние на совокупный дефицит оказало увеличение импорта из Китая. Его объем вырос на 19,76% — с $4,85 млрд до $5,82 млрд. Двусторонний дефицит в торговле с КНР увеличился на $858,808 млн, что составляет примерно 82,18% общего прироста дефицита с девятью странами.

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Падение поставок в Афганистан

Пакистанский экспорт в Китай вырос на 17,95% — до $663,57 млн. В то же время поставки в Афганистан упали на 88,34% — до $18,86 млн по сравнению со $161,76 млн годом ранее. Импорт из Афганистана сократился на 94,4%, до $0,25 млн. Издание отмечает, что торговля с Афганистаном, в частности экспорт, остается приостановленной с 10 октября 2025 года.

Экспорт в Бангладеш снизился на 2,96% — до $174,77 млн, а импорт из этой страны сократился на 36,11%, до $13,88 млн. Импорт из Индии вырос на 68,9% — до $61,74 млн, тогда как пакистанский экспорт в Индию в первом квартале финансового года не был зафиксирован.

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