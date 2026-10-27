W Pakistanie deficyt handlowy w obrocie z dziewięcioma sąsiednimi krajami wzrósł w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026–2027 o 26,62%, do 4,97 mld dolarów z 3,93 mld dolarów w analogicznym okresie poprzedniego roku. Poinformował o tym Dawn, powołując się na dane Banku Państwowego Pakistanu.

Import rósł szybciej niż eksport

W okresie od lipca do września pakistański eksport do Afganistanu, Chin, Bangladeszu, Sri Lanki, Indii, Iranu, Nepalu, Bhutanu i Malediwów zmniejszył się o 6,72%, do 944,24 mln dolarów. W tym samym okresie import z tych krajów wzrósł o 19,79% i osiągnął 5,92 mld dolarów.

Największy wpływ na łączny deficyt miał wzrost importu z Chin. Jego wartość zwiększyła się o 19,76%, z 4,85 mld dolarów do 5,82 mld dolarów. Dwustronny deficyt w handlu z ChRL wzrósł o 858,808 mln dolarów, co stanowi około 82,18% całkowitego wzrostu deficytu w handlu z dziewięcioma krajami.

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Spadek dostaw do Afganistanu

Pakistański eksport do Chin wzrósł o 17,95%, do 663,57 mln dolarów. Jednocześnie dostawy do Afganistanu spadły o 88,34%, do 18,86 mln dolarów wobec 161,76 mln dolarów rok wcześniej. Import z Afganistanu zmniejszył się o 94,4%, do 0,25 mln dolarów. Publikacja zauważa, że handel z Afganistanem, w tym eksport, pozostaje zawieszony od 10 października 2025 roku.

Eksport do Bangladeszu spadł o 2,96%, do 174,77 mln dolarów, a import z tego kraju zmniejszył się o 36,11%, do 13,88 mln dolarów. Import z Indii wzrósł o 68,9%, do 61,74 mln dolarów, podczas gdy w pierwszym kwartale roku fiskalnego nie odnotowano pakistańskiego eksportu do Indii.

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