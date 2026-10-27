USA i Kanada pracują nad porozumieniem, które może złagodzić amerykańskie cła na kanadyjską stal i samochody. Jak informuje Korea Herald, powiedziało o tym dwóch amerykańskich i czterech kanadyjskich rozmówców znających przebieg negocjacji. Konsultacje nasiliły się po tym, jak dialog handlowy między krajami załamał się w sierpniu.

Cła na podstawie sekcji 232

Negocjacje dotyczą ceł wprowadzonych na podstawie sekcji 232 amerykańskiego ustawodawstwa handlowego. W szczególności chodzi o cło do 50% na kanadyjską stal oraz 25% na samochody. Strony omawiają możliwość złagodzenia tych ograniczeń.

Jedno z kanadyjskich źródeł poinformowanych o przebiegu negocjacji zasugerowało, że porozumienie w sprawie ceł na stal i samochody może zostać osiągnięte przed wyborami 3 listopada. Amerykańskie źródła przekazały jednocześnie, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa oczekuje od Kanady dodatkowych ustępstw. Rozmówcy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ negocjacje nie są publiczne.

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Kontakty urzędników

Według źródeł po obu stronach granicy cłami na podstawie sekcji 232 zarządza Departament Handlu USA, dlatego kluczową rolę w negocjacjach odgrywa jego szef Howard Lutnick, a nie Biuro Przedstawiciela Handlowego USA. Lutnick pozostawał ostatnio w regularnym kontakcie z Dominikiem LeBlanciem, kanadyjskim ministrem odpowiedzialnym za handel z USA.

Premier Kanady Mark Carney poinformował o „nieznacznym nasileniu” negocjacji z USA i oświadczył, że stanowisko Ottawy nie uległo zmianie. Rzecznik LeBlanca zaznaczył, że Kanada prowadzi konstruktywny dialog z amerykańskimi partnerami i jest gotowa pracować nad wzajemnie korzystnymi relacjami handlowymi z uwzględnieniem swoich interesów.

Negocjacje handlowe w sierpniu zostały przerwane między innymi z powodu kwestii obniżenia ceł na pojazdy średnie i ciężkie, ważne dla kanadyjskich zakładów. Trump wcześniej deklarował zamiar podniesienia od 1 stycznia 2027 roku ceł na import stali i samochodów z Kanady do 50%.

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