США и Канада работают над соглашением, которое может смягчить американские пошлины на канадскую сталь и автомобили. Как сообщает Korea Herald, об этом заявили два американских и четыре канадских источника, знакомых с ходом переговоров. Консультации активизировались после того, как торговый диалог между странами сорвался в августе.

Пошлины по разделу 232

Переговоры касаются пошлин, введённых в соответствии с разделом 232 американского торгового законодательства. В частности, речь идёт о пошлине до 50% на канадскую сталь и 25% на автомобили. Стороны обсуждают возможное смягчение этих ограничений.

Один из канадских источников, осведомлённый о ходе переговоров, предположил, что соглашения по пошлинам на сталь и автомобили могут достичь до выборов 3 ноября. Американские источники в то же время сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа ожидает от Канады дополнительных уступок. Собеседники говорили на условиях анонимности, поскольку переговоры не являются публичными.

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Контакты чиновников

По словам источников по обе стороны границы, пошлины по разделу 232 администрирует Министерство торговли США, поэтому ключевую роль в переговорах играет его глава Говард Латник, а не Офис торгового представителя США. Латник в последнее время регулярно контактировал с Домиником Лебланом — канадским министром, ответственным за торговлю с США.

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о «незначительной активизации» переговоров с США и заявил, что позиция Оттавы не изменилась. Представитель Леблана отметил, что Канада ведёт конструктивный диалог с американскими партнёрами и готова работать над взаимовыгодными торговыми отношениями с учётом своих интересов.

Торговые переговоры в августе прекратились, в частности, из-за вопроса снижения пошлин на средние и тяжёлые автомобили, важные для канадских заводов. Ранее Трамп заявлял о намерении с 1 января 2027 года повысить пошлины на импорт стали и автомобилей из Канады до 50%.

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