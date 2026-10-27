美国和加拿大讨论放宽钢铁和汽车关税——《韩国先驱报》

美国和加拿大正在就一项协议开展工作，该协议可能放宽美国对加拿大钢铁和汽车征收的关税。正如《韩国先驱报》报道，两名了解谈判情况的美国消息人士和四名加拿大消息人士透露了这一消息。在两国贸易对话于8月破裂后，磋商有所加快。

第232条关税

谈判涉及根据美国贸易立法第232条实施的关税。具体而言，涉及对加拿大钢铁征收最高50%的关税，以及对汽车征收25%的关税。双方正在讨论可能放宽这些限制。

一名了解谈判进展的加拿大消息人士推测，可能会在11月3日选举前就钢铁和汽车关税达成协议。与此同时，美国消息人士表示，美国总统唐纳德·特朗普的政府期待加拿大作出更多让步。由于谈判并不公开，消息人士均在匿名条件下发言。

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官员之间的接触

据边境两侧的消息人士称，第232条关税由美国商务部管理，因此在谈判中发挥关键作用的是其负责人霍华德·卢特尼克，而不是美国贸易代表办公室。卢特尼克最近一直与负责对美贸易事务的加拿大部长多米尼克·勒布朗保持定期联系。

加拿大总理马克·卡尼表示，与美国的谈判出现了“轻微加速”，并称渥太华的立场没有改变。勒布朗的发言人指出，加拿大正与美国伙伴进行建设性对话，并准备在兼顾自身利益的情况下推动互利的贸易关系。

8月的贸易谈判中断，尤其是由于下调对中型和重型车辆关税的问题，这类车辆对加拿大工厂至关重要。特朗普此前曾表示，打算从2027年1月1日起将从加拿大进口的钢铁和汽车关税提高至50%。

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