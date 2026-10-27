UPS podniosła roczną prognozę przychodów do 92,6 mld dolarów — CNBC

United Parcel Service (UPS) przekroczyła oczekiwania analityków z Wall Street w trzecim kwartale i po raz drugi z rzędu podniosła prognozę na cały rok. UPS oczekuje obecnie skonsolidowanych przychodów za rok na poziomie około 92,6 mld dolarów, wobec wcześniejszej prognozy wynoszącej 91,2 mld dolarów.

Wyniki powyżej oczekiwań

Jak informuje CNBC, skorygowany zysk UPS na akcję za okres lipiec–wrzesień wyniósł 1,69 dolara, podczas gdy analitycy ankietowani przez LSEG oczekiwali 1,63 dolara. Przychody spółki osiągnęły 22,9 mld dolarów wobec prognozowanych 22,29 mld dolarów.

W kwartale zakończonym 30 września zysk netto UPS wyniósł 1,16 mld dolarów, czyli 1,37 dolara na akcję. Rok wcześniej spółka osiągnęła 1,31 mld dolarów zysku netto, czyli 1,55 dolara na akcję. Po korekcie o jednorazowe koszty zysk na akcję wyniósł 1,69 dolara.

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Wzrost segmentów i prognoza na kwartał

Przychody krajowego segmentu UPS wzrosły o 4,5%, a międzynarodowego o 7,1%. Dział rozwiązań dla łańcuchów dostaw zwiększył przychody o 18,2%; spółka powiązała to przede wszystkim ze wzrostem usług spedycyjnych i logistycznych, zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia.

UPS prognozuje również przychody w czwartym kwartale na poziomie 25,7 mld dolarów. Wcześniej spółka oczekiwała, że jej krajowe przychody w trzecim kwartale pozostaną bez zmian, a średni dzienny wolumen przesyłek w segmencie krajowym spadnie z powodu sezonowego osłabienia oraz stopniowego ograniczania skali współpracy z Amazonem.

Dyrektor generalna Carol Tomé oświadczyła, że spółka wchodzi w sezon świątecznych przesyłek z najbardziej zautomatyzowaną i efektywną siecią w swojej historii. UPS przeprowadza transformację biznesu, dążąc do jego optymalizacji i szerszego wykorzystania automatyzacji.

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