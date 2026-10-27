UPS повысила годовой прогноз выручки до $92,6 млрд — CNBC

Компания United Parcel Service (UPS) превзошла ожидания аналитиков Уолл-стрит по итогам третьего квартала и второй раз подряд повысила прогноз на весь год. Теперь UPS ожидает консолидированную выручку за год на уровне примерно $92,6 млрд против предыдущего прогноза в $91,2 млрд.

Результаты выше ожиданий

Как сообщает CNBC, скорректированная прибыль UPS на акцию за июль—сентябрь составила $1,69, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $1,63. Выручка компании достигла $22,9 млрд при прогнозе в $22,29 млрд.

За квартал, завершившийся 30 сентября, чистая прибыль UPS составила $1,16 млрд, или $1,37 на акцию. Годом ранее компания получила $1,31 млрд чистой прибыли, или $1,55 на акцию. После корректировки на разовые расходы прибыль на акцию составила $1,69.

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Рост сегментов и прогноз на квартал

Выручка внутреннего сегмента UPS выросла на 4,5%, международного — на 7,1%. Подразделение решений для цепочек поставок увеличило выручку на 18,2%; в компании связали это преимущественно с ростом экспедиторских и логистических услуг, в частности в сфере здравоохранения.

UPS также прогнозирует выручку в четвертом квартале на уровне $25,7 млрд. Ранее компания ожидала, что ее внутренняя выручка в третьем квартале не изменится, а среднедневной объем отправлений во внутреннем сегменте сократится из-за сезонного спада и постепенного сокращения объемов работы с Amazon.

Генеральный директор Кэрол Томе заявила, что компания входит в сезон праздничных отправлений с самой автоматизированной и эффективной сетью в своей истории. UPS проводит трансформацию бизнеса, стремясь оптимизировать его и активнее использовать автоматизацию.

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