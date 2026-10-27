UPS将全年营收预测上调至926亿美元——CNBC

联合包裹服务公司（UPS）第三季度业绩超过华尔街分析师预期，并连续第二次上调全年预测。UPS目前预计全年合并营收约为926亿美元，高于此前预测的912亿美元。

业绩高于预期

据CNBC报道，UPS在7月至9月期间经调整后的每股收益为1.69美元，而LSEG调查的分析师预期为1.63美元。公司营收达到229亿美元，高于222.9亿美元的预期。

截至9月30日的季度中，UPS净利润为11.6亿美元，即每股1.37美元。一年前，公司净利润为13.1亿美元，即每股1.55美元。经一次性费用调整后，每股收益为1.69美元。

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各业务部门增长及季度预测

UPS国内业务部门营收增长4.5%，国际业务部门营收增长7.1%。供应链解决方案部门营收增长18.2%；公司将此主要归因于货运代理和物流服务的增长，尤其是在医疗保健领域。

UPS还预测第四季度营收将达到257亿美元。此前，公司预计其第三季度国内业务营收将保持不变，国内业务部门的日均货运量将因季节性放缓以及与亚马逊合作业务量的逐步减少而下降。

首席执行官卡罗尔·托梅表示，公司正以其历史上自动化程度最高、效率最高的网络进入节日寄送季。UPS正在推进业务转型，力求优化业务并更积极地使用自动化技术。

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