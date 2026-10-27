UPS підвищила річний прогноз виручки до $92,6 млрд — CNBC

Компанія United Parcel Service (UPS) перевершила очікування аналітиків Волл-стріт за результатами третього кварталу та вдруге поспіль підвищила прогноз на весь рік. Тепер UPS очікує консолідовану виручку за рік на рівні приблизно $92,6 млрд проти попереднього прогнозу в $91,2 млрд.

Результати вищі за очікування

Як повідомляє CNBC, скоригований прибуток UPS у розрахунку на акцію за липень—вересень становив $1,69, тоді як аналітики, опитані LSEG, очікували $1,63. Виручка компанії досягла $22,9 млрд за прогнозу $22,29 млрд.

За квартал, що завершився 30 вересня, чистий прибуток UPS становив $1,16 млрд, або $1,37 на акцію. Роком раніше компанія отримала $1,31 млрд чистого прибутку, або $1,55 на акцію. Після коригування на одноразові витрати прибуток на акцію становив $1,69.

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Зростання сегментів і прогноз на квартал

Виручка внутрішнього сегмента UPS зросла на 4,5%, міжнародного — на 7,1%. Підрозділ рішень для ланцюгів постачання наростив виручку на 18,2%; у компанії пов'язали це переважно зі зростанням експедиторських і логістичних послуг, зокрема у сфері охорони здоров'я.

Також UPS прогнозує виручку в четвертому кварталі на рівні $25,7 млрд. Раніше компанія очікувала, що її внутрішня виручка в третьому кварталі не зміниться, а середньодобовий обсяг відправлень у внутрішньому сегменті скоротиться через сезонний спад і поступове скорочення обсягів роботи з Amazon.

Генеральна директорка Керол Томе заявила, що компанія входить у сезон святкових відправлень із найбільш автоматизованою та ефективною мережею у своїй історії. UPS проводить трансформацію бізнесу, прагнучи оптимізувати його та активніше використовувати автоматизацію.

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