Zyski przemysłowe Chin wzrosły we wrześniu o 14,4% — CNBC

W Chinach zyski dużych przedsiębiorstw przemysłowych wzrosły we wrześniu o 14,4% rok do roku, co było najszybszym tempem od czerwca. CNBC podaje, powołując się na oficjalne dane. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku zyski przemysłowe zwiększyły się o 15,5%.

Produkcja na potrzeby AI wsparła zyski

Wzrostowi sprzyjał boom w produkcji związanej ze sztuczną inteligencją, który częściowo zrekompensował słaby popyt krajowy. Na początku roku zyski przedsiębiorstw przemysłowych powróciły do dwucyfrowego tempa wzrostu po umiarkowanej zwyżce w 2025 roku i trzech kolejnych latach spadków.

Na dynamikę wpłynęły również działania Pekinu mające ograniczyć wojny cenowe w różnych sektorach oraz wzrost popytu na sprzęt dla sztucznej inteligencji. Globalny boom AI i wyższe ceny surowców w związku z wojną w Iranie zwiększyły zyski spółek wydobywczych, producentów chipów i dostawców surowców.

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Popyt konsumpcyjny pozostaje słaby

Jednocześnie producenci wyrobów gotowych mierzą się z rosnącymi kosztami surowców i słabym popytem krajowym. Wzrost zysków w sektorach wysokich technologii, w tym w obszarach AI i robotyki, wyprzedza wyniki branż zorientowanych na konsumentów: produkcji odzieży, samochodów i mebli.

Gospodarka Chin wzrosła w trzecim kwartale o 4,5% rok do roku, a w ciągu dziewięciu miesięcy — o 4,6%. Sprzedaż detaliczna zwiększyła się we wrześniu o 1,1%, tylko nieznacznie przewyższając słaby wynik z sierpnia. Starsza ekonomistka Oxford Economics Sheana Yue zaznaczyła, że inwestycje w produkcję wysokich technologii i wykorzystanie mocy w przemyśle elektronicznym pozostają stabilne, ale ogólne inwestycje i wykorzystanie mocy przemysłowych są stonowane. Jej zdaniem słabym ogniwem pozostaje popyt gospodarstw domowych, na który wpływa spadek na rynku nieruchomości.

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