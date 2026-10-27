CNBC：9月中国工业利润增长14.4%

中国大型工业企业利润9月同比增长14.4%，为6月以来最快增速。CNBC报道称，消息援引官方数据。今年前九个月，工业利润增长15.5%。

面向人工智能的制造业支撑利润

与人工智能相关的制造业繁荣推动了增长，部分抵消了疲软的国内需求。今年年初，工业企业利润在2025年温和增长以及连续三年下滑后，重回两位数增长。

北京抑制不同领域价格战的措施，以及对人工智能设备需求的增加，也影响了这一走势。全球人工智能热潮以及伊朗战争背景下更高的原材料价格，提高了采矿企业、芯片制造商和原材料供应商的利润。

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消费需求仍然疲软

与此同时，成品制造商正面临原材料成本上升和疲软的国内需求。包括人工智能和机器人领域在内的高科技行业利润增长，超过了面向消费者的行业，即服装、汽车和家具制造业的表现。

中国经济第三季度同比增长4.5%，前九个月增长4.6%。9月零售额增长1.1%，仅略高于8月的疲弱水平。牛津经济研究院高级经济学家谢娜·岳表示，对高科技制造业的投资和电子行业产能利用率仍具韧性，但整体投资和工业产能利用率受到抑制。她认为，受房地产市场下滑影响的家庭需求仍是薄弱环节。

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