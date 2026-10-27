Промышленные прибыли Китая в сентябре выросли на 14,4% — CNBC

В Китае прибыли крупных промышленных компаний в сентябре выросли на 14,4% в годовом исчислении, что стало самым высоким темпом с июня. CNBC сообщает со ссылкой на официальные данные. За первые девять месяцев года промышленные прибыли увеличились на 15,5%.

Производство для ИИ поддержало прибыли

Росту способствовал бум производства, связанного с искусственным интеллектом, который частично компенсировал слабый внутренний спрос. В начале года прибыли промышленных предприятий вернулись к двузначным темпам роста после умеренного повышения в 2025 году и трех лет подряд снижения.

На динамику также повлияли меры Пекина по сдерживанию ценовых войн в различных секторах и увеличение спроса на оборудование для искусственного интеллекта. Мировой бум ИИ и более высокие цены на сырье на фоне войны в Иране повысили прибыли добывающих компаний, производителей чипов и поставщиков сырья.

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Потребительский спрос остается слабым

В то же время производители готовой продукции сталкиваются с ростом стоимости сырья и вялым внутренним спросом. Рост прибылей в высокотехнологичных секторах, в частности в сферах ИИ и робототехники, опережает показатели отраслей, ориентированных на потребителей: производства одежды, автомобилей и мебели.

Экономика Китая в третьем квартале выросла на 4,5% в годовом исчислении, а за девять месяцев — на 4,6%. Розничные продажи в сентябре увеличились на 1,1%, лишь незначительно превысив слабый показатель августа. Старший экономист Oxford Economics Шеана Юэ отметила, что инвестиции в высокотехнологичное производство и загрузка мощностей электронной промышленности остаются устойчивыми, однако общие инвестиции и промышленная загрузка сдержанны. По ее оценке, слабым звеном остается спрос домохозяйств, на который влияет спад на рынке недвижимости.

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