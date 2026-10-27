W Wielkiej Brytanii roczna inflacja cen w sklepach przyspieszyła w październiku do 2,1% wobec 1,4% we wrześniu. To najwyższy wskaźnik od dwóch i pół roku, informuje The Guardian, powołując się na Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego (BRC).

BRC oświadczyło, że sieci handlowe zaczęły przenosić na klientów część kosztów, które wcześniej w dużej mierze same pokrywały. Chodzi w szczególności o rosnące koszty energii i składników żywności.

Według dyrektorki generalnej BRC Helen Dickinson, detaliści przez dwa lata ponosili znaczną część dodatkowych kosztów. Zaznaczyła, że supermarketom coraz trudniej jest powstrzymywać podwyżki cen towarów konserwowanych i pakowanych.

Drożeją produkty spożywcze i towary nieżywnościowe

Roczna inflacja żywności wyniosła w październiku 2,9% po 2,5% miesiąc wcześniej. Inflacja cen towarów nieżywnościowych, w tym odzieży i obuwia, wzrosła ponad dwukrotnie — z 0,8% do 1,7% w ujęciu rocznym.

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Dickinson poinformowała również, że przed Halloween sprzedawcy aktywnie stosowali zniżki, aby przyciągnąć klientów. Nie pozwoliło to jednak w pełni powstrzymać wzrostu cen towarów na półkach supermarketów.

Presja na gospodarstwa domowe

Do października sieci handlowe w większości pokrywały wyższe koszty surowców z powodu słabego popytu. Według sondaży zaufanie konsumentów w Wielkiej Brytanii gwałtownie spadło od lata.

Odrębne długoterminowe badanie profesor polityki społecznej i publicznej Uniwersytetu w Glasgow Ruth Patrick pokazało wpływ kosztów życia na rodziny o niskich dochodach. Wśród uczestników projektu Changing Realities 73% kupowało w ostatnim miesiącu towary w sekcji obniżonych cen, 62% zmieniło koszyk produktów, a 63% nie włączało ogrzewania nawet w chłodne dni.

Patrick wskazała również, że wysokie ceny benzyny i oleju napędowego szczególnie dotykają rodziny, które potrzebują samochodu do przewożenia dzieci z niepełnosprawnościami do szkoły i na wizyty lekarskie, a także pracowników dojeżdżających samochodem do pracy.

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