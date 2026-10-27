В Великобритании годовая инфляция цен в магазинах в октябре ускорилась до 2,1% против 1,4% в сентябре. Это самый высокий показатель за два с половиной года, сообщает The Guardian со ссылкой на Британский консорциум розничной торговли (BRC).

В BRC заявили, что розничные сети начали перекладывать на покупателей часть расходов, которые до этого преимущественно поглощали. Речь, в частности, идет о подорожании энергии и пищевых ингредиентов.

По словам генерального директора BRC Хелен Дикинсон, ритейлеры на протяжении двух лет брали на себя значительный объем дополнительных расходов. Она отметила, что супермаркетам становится все сложнее сдерживать повышение цен на консервированные и фасованные товары.

Дорожают продукты и непродовольственные товары

Годовая продовольственная инфляция в октябре составила 2,9% после 2,5% месяцем ранее. Инфляция цен на непродовольственные товары, в частности одежду и обувь, выросла более чем вдвое — с 0,8% до 1,7% в годовом выражении.

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Дикинсон также сообщила, что в преддверии Хэллоуина торговцы активно применяли скидки, чтобы привлечь покупателей. Однако это не позволило полностью сдержать рост цен на товары на полках супермаркетов.

Давление на домохозяйства

До октября розничные сети в основном поглощали более высокие расходы на сырье из-за слабого спроса. Согласно опросам, потребительское доверие в Британии резко снизилось с лета.

Отдельное долгосрочное исследование профессора социальной и публичной политики Университета Глазго Рут Патрик показало влияние стоимости жизни на семьи с низкими доходами. Среди участников проекта Changing Realities 73% за последний месяц покупали товары в секции со сниженными ценами, 62% изменили набор продуктов, а 63% не включали отопление даже в холодную погоду.

Патрик также указала, что высокие цены на бензин и дизельное топливо особенно влияют на семьи, которым необходим автомобиль для перевозки детей с инвалидностью в школу и на медицинские приемы, а также на работников, которые ездят на работу на машине.

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