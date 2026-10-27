英国商店价格通胀升至2.1%——《卫报》

英国商店价格年度通胀率10月加速至2.1%，而9月为1.4%。据《卫报》报道，援引英国零售商协会（BRC）的数据，这是两年半以来的最高水平。

BRC表示，零售连锁店已开始将此前主要自行承担的部分成本转嫁给消费者。其中包括能源和食品原料价格上涨。

BRC首席执行官海伦·迪金森表示，零售商在过去两年中承担了大量额外成本。她指出，超市越来越难以抑制罐头和包装商品的涨价。

食品和非食品商品价格上涨

10月食品年度通胀率为2.9%，一个月前为2.5%。非食品商品价格通胀率，包括服装和鞋类，同比增幅超过一倍，从0.8%升至1.7%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

迪金森还表示，在万圣节前夕，零售商积极推出折扣以吸引消费者。然而，这未能完全遏制超市货架上商品价格的上涨。

家庭面临压力

由于需求疲软，截至10月零售连锁店大多自行承担了更高的原材料成本。调查数据显示，自夏季以来，英国消费者信心急剧下降。

格拉斯哥大学社会与公共政策教授露丝·帕特里克开展的一项独立长期研究显示，生活成本对低收入家庭产生了影响。在Changing Realities项目参与者中，73%的人在过去一个月购买过降价区商品，62%的人改变了食品采购组合，63%的人即使在寒冷天气也没有开启供暖。

帕特里克还指出，高昂的汽油和柴油价格尤其影响那些需要开车接送残障儿童上学和就医的家庭，以及开车通勤的劳动者。

关注我们在