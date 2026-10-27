Realny produkt krajowy brutto Korei Południowej wzrósł o 1% w okresie od lipca do września 2026 roku w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wzrost zapewniły silny eksport i inwestycje, wynika ze wstępnych danych Banku Korei, podaje Korea Herald.

Wynik wyższy od prognoz

W drugim kwartale gospodarka kraju wzrosła o 0,6%. Wynik trzeciego kwartału również przewyższył sierpniową prognozę banku centralnego, która zakładała wzrost o 0,3%.

W ujęciu rocznym PKB Korei Południowej zwiększył się o 3,4%, nieznacznie zwalniając po wzroście o 3,7% w drugim kwartale. W pierwszym kwartale 2026 roku gospodarka wzrosła o 1,8% — był to najwyższy kwartalny wynik od trzeciego kwartału 2020 roku.

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Eksport i inwestycje

Eksport w trzecim kwartale wzrósł o 2,3% w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, a import — o 2,4%. Eksport netto dodał 0,1 punktu procentowego do kwartalnego wzrostu PKB.

Inwestycje w sprzęt zwiększyły się o 4,1%, a inwestycje w budownictwo — o 0,7%. Wydatki rządowe wzrosły o 1,9%, podczas gdy konsumpcja prywatna spadła o 0,2%.

Realny dochód narodowy brutto, uwzględniający zmianę warunków handlu, wzrósł o 18,8% w ujęciu rocznym. Był to największy wzrost od czwartego kwartału 1977 roku, gdy wskaźnik wyniósł 19%.

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