W Republice Południowej Afryki projekt wewnętrznego raportu sądowo-śledczego kancelarii Edward Nathan Sonnenbergs (ENS) zawiera wniosek, że Thiru Pather, kierująca obszarem inwestycyjnym Rand Mutual Assurance (RMA), uczestniczyła w ocenie ofert w przetargu na doradztwo w zakresie zarządzania aktywami o wartości 32 mld randów, jednocześnie zasiadając w komitecie inwestycyjnym jednego z oferentów — 27four Investment Managers. Informuje o tym TimesLIVE.

Według ENS Pather dołączyła do zespołu przetargowego RMA na początku października 2024 roku i formalnie odeszła z 27four 31 października tego samego roku. Dochodzenie wykazało również, że poufne materiały dotyczące zamówienia, w tym listy kandydatów i kryteria oceny, wysyłano na jej prywatny adres e-mail bez podpisanej umowy o zachowaniu poufności.

Ustalenia ENS

W projekcie raportu stwierdzono, że Pather zmieniała oceny na korzyść 27four mimo sprzeciwu pracowników działu zamówień. Powiedziała śledczym, że korygowała błędy w formułach, a także że nie uważała się za stronę konfliktu interesów i podkreślała, iż mogła obiektywnie oceniać oferty.

ENS uznała, że urzędniczka uczestniczyła w procedurze, pozostając w aktywnym konflikcie interesów, i naruszyła obowiązki powiernicze. Śledczy wskazali również na pozornie z góry ustaloną preferencję dla 27four. W szczególności raport wspomina o redagowaniu projektów protokołów komitetu inwestycyjnego, co zdaniem ENS osłabiało pozycje konkurentów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wśród pozostałych finalistów znalazły się Alexander Forbes, Novare Holdings i Selekane Asset Consultants. W listopadzie 2024 roku 27four wybrano zwycięzcą do zawarcia trzyletniego kontraktu, jednak procedurę wstrzymano przed podpisaniem umowy.

Reakcje spółek

ENS zakwestionowała również uprawnienia do rozpoczęcia postępowania zakupowego. Według dochodzenia komitet inwestycyjny RMA rozpoczął proces przetargowy w połowie 2024 roku po ustnym poinformowaniu rady dyrektorów w marcu, ale bez jej formalnej uchwały. Pather zadeklarowała wcześniejszy związek z 27four w listopadzie 2024 roku, podczas gdy ocenę konfliktu interesów przygotowano dopiero w lutym 2025 roku.

Członek rady dyrektorów RMA Tjaart Esterhuyse oświadczył, że spółka poważnie traktuje zgłoszenia o niewłaściwym postępowaniu i kwestie ładu korporacyjnego, lecz nie będzie komentować konkretnych zarzutów do czasu ustalenia faktów. W 27four potwierdzono udział w konkursie ponownie otwartym we wrześniu 2025 roku oraz poinformowano, że w maju 2026 roku RMA zawiadomiła spółkę o opóźnieniu procedury, nie przekazując jej wyniku.

Czytaj nas na