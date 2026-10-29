В ЮАР проект внутреннего судебно-экспертного отчёта юридической фирмы Edward Nathan Sonnenbergs (ENS) содержит вывод о том, что руководитель инвестиционного направления Rand Mutual Assurance (RMA) Тиру Патер участвовала в оценке заявок на тендер по консультированию в сфере управления активами на 32 млрд рандов, одновременно входя в инвестиционный комитет одного из претендентов — 27four Investment Managers. Об этом сообщает TimesLIVE.

По данным ENS, Патер вошла в тендерную группу RMA в начале октября 2024 года и формально покинула 27four 31 октября того же года. Расследование также установило, что конфиденциальные материалы закупки, в том числе списки кандидатов и критерии оценки, отправлялись на её личную электронную почту без подписанного соглашения о неразглашении.

Выводы ENS

В проекте отчёта говорится, что Патер меняла оценки в пользу 27four, несмотря на возражения сотрудников по закупкам. Она заявила следователям, что исправляла ошибки в формулах, а также не считала себя стороной конфликта интересов и настаивала, что могла объективно оценивать заявки.

ENS пришла к выводу, что должностное лицо участвовало в процедуре, находясь в активном конфликте интересов, и нарушило фидуциарные обязанности. Следователи также отметили apparent predetermined preference — очевидное заранее сформированное предпочтение в отношении 27four. В частности, в отчёте упоминается редактирование проектов протоколов инвестиционного комитета, которое, по мнению ENS, ослабляло позиции конкурентов.

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Среди других финалистов были Alexander Forbes, Novare Holdings и Selekane Asset Consultants. 27four выбрали победителем для заключения трёхлетнего контракта в ноябре 2024 года, однако процедуру остановили до подписания соглашения.

Реакция компаний

ENS также поставила под сомнение полномочия на запуск закупки. По данным расследования, инвестиционный комитет RMA начал тендерный процесс в середине 2024 года после устного информирования совета директоров в марте, но без его формального решения. Патер задекларировала предыдущую связь с 27four в ноябре 2024 года, тогда как оценку конфликта интересов подготовили только в феврале 2025 года.

Член совета директоров RMA Тьяарт Эстерхёйсе заявил, что компания серьёзно относится к сообщениям о ненадлежащем поведении и вопросам корпоративного управления, но не будет комментировать конкретные обвинения до установления фактов. В 27four подтвердили участие в повторно открытом в сентябре 2025 года конкурсе и сообщили, что в мае 2026 года RMA проинформировала компанию о задержке процедуры, не сообщив её результат.

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