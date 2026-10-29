在南非，律师事务所Edward Nathan Sonnenbergs（ENS）的一份内部法务审计报告草案得出结论称，Rand Mutual Assurance（RMA）投资业务负责人Thiru Pather参与了价值320亿兰特的资产管理咨询招标申请评估，同时还是竞标方之一27four Investment Managers投资委员会的成员。TimesLIVE报道。

ENS称，Pather于2024年10月初加入RMA的招标小组，并于同年10月31日正式离开27four。调查还发现，包括候选人名单和评估标准在内的机密采购材料，在未签署保密协议的情况下被发送至她的个人电子邮箱。

ENS的结论

报告草案称，尽管采购人员提出异议，Pather仍修改评分以有利于27four。她向调查人员表示，自己是在更正公式错误；她还称并不认为自己是利益冲突的一方，并坚持认为自己能够客观评估申请。

ENS认定，该官员在存在实际利益冲突的情况下参与了该程序，并违反了受托责任。调查人员还指出，存在对27four的apparent predetermined preference（明显预先形成的偏好）。特别是，报告提到对投资委员会会议纪要草案进行编辑，ENS认为这削弱了竞争对手的地位。

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其他入围决赛的公司包括Alexander Forbes、Novare Holdings和Selekane Asset Consultants。27four于2024年11月被选为签订三年合同的中标方，但该程序在协议签署前被暂停。

公司回应

ENS还质疑启动采购的授权。调查显示，RMA投资委员会在2024年3月口头告知董事会后，于2024年年中启动招标程序，但没有获得董事会的正式决议。Pather于2024年11月申报了自己与27four此前的关联，而利益冲突评估直到2025年2月才完成。

RMA董事会成员Tjaart Esterhuyse表示，公司严肃对待有关不当行为的报告和公司治理问题，但在事实查明前不会评论具体指控。27four确认参加了2025年9月重新启动的竞标，并表示RMA于2026年5月通知该公司程序延迟，但未告知结果。

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