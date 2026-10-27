Реальный валовой внутренний продукт Южной Кореи в июле—сентябре 2026 года вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост обеспечили сильный экспорт и инвестиции, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи, сообщает Korea Herald.

Результат выше прогноза

Во втором квартале экономика страны выросла на 0,6%. Результат третьего квартала также превысил августовский прогноз центрального банка, предполагавший рост на 0,3%.

В годовом выражении ВВП Южной Кореи увеличился на 3,4%, несколько замедлившись после 3,7% во втором квартале. В первом квартале 2026 года экономика выросла на 1,8% — это был самый высокий квартальный показатель с третьего квартала 2020 года.

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Экспорт и инвестиции

Экспорт в третьем квартале вырос на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, импорт — на 2,4%. Чистый экспорт добавил 0,1 процентного пункта к квартальному росту ВВП.

Инвестиции в оборудование увеличились на 4,1%, а инвестиции в строительство — на 0,7%. Государственные расходы выросли на 1,9%, в то время как частное потребление снизилось на 0,2%.

Реальный валовой национальный доход, учитывающий изменение условий торговли, повысился на 18,8% в годовом выражении. Это стало самым большим ростом с четвертого квартала 1977 года, когда показатель составлял 19%.

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