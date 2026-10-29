Na Tajwanie szef Ting Hsin International Group, Wei Ing-chiao, kupił 17,274% akcji Taipei Financial Center Corp (TFCC), operatora wieżowca Taipei 101. Japońska korporacja Itochu przekazała cały swój pakiet spółce Cheng Mei Capital, należącej do Weia, informuje Taipei Times.

Nowy akcjonariusz operatora Taipei 101

TFCC oświadczyła, że szanuje decyzję Itochu o sprzedaży udziałów i wita Cheng Mei Capital wśród swoich akcjonariuszy. Spółka oczekuje, że Cheng Mei i inni akcjonariusze będą współpracować na rzecz dalszego rozwoju budynku komercyjnego oraz wyższych zysków dla wszystkich właścicieli akcji.

Według danych rejestrowych tajwańskiego Ministerstwa Gospodarki, Cheng Mei Capital została założona 14 lipca, a jej przedstawicielem jest Wei Ing-chiao. Wśród obszarów działalności spółki wskazano inwestycje, kapitał venture capital i doradztwo biznesowe.

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Wcześniejszy udział Ting Hsin

Wei Ing-chiao oświadczył, że pozytywnie ocenia perspektywy biznesowe Taipei 101. Poinformował także o zamiarze współpracy z zespołem zarządzającym i innymi akcjonariuszami na rzecz stabilnego rozwoju działalności wieżowca.

Wcześniej Ting Hsin posiadała znaczny udział w Taipei 101. Po tym, jak grupa znalazła się w centrum skandalu z olejem spożywczym w 2014 roku, wywierano na nią presję, aby wycofała się z zarządzania budynkiem i sprzedała pakiet akcji. Ostatecznie Ting Hsin zgodziła się sprzedać Itochu 37,17% akcji za 665 mln dolarów USA, a przekazanie pakietu zakończono w 2018 roku.

W 2024 roku Itochu zaczęła stopniowo ograniczać udział w TFCC, przekazując około 5% akcji spółce zależnej Nishimatsu Taiwan Investment Corp. W 2025 roku japońska grupa zmniejszyła swój udział z 32,14% do 17,274%, przekazując akcje sześciu bankom z udziałem państwa. Obecnie grupa akcjonariuszy powiązanych z rządem posiada około 70% TFCC.

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