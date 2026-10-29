在台湾，Ting Hsin International Group负责人魏应交收购了台北金融大楼公司（Taipei Financial Center Corp，TFCC）17.274%的股份，该公司是台北101大厦的运营商。日本企业伊藤忠（Itochu）将其全部持股转让给魏应交旗下的Cheng Mei Capital，Taipei Times报道。

台北101运营商的新股东

TFCC表示，尊重伊藤忠出售股份的决定，并欢迎Cheng Mei Capital成为其股东。该公司预计，Cheng Mei及其他股东将为这座商业建筑的进一步发展以及为所有股东带来更高回报而合作。

根据台湾经济部的登记资料，Cheng Mei Capital于7月14日成立，其代表人为魏应交。该公司列出的业务领域包括投资、风险投资和商业咨询。

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Ting Hsin此前的持股

魏应交表示，他积极看待台北101的商业前景。他还表示，计划与管理团队及其他股东合作，以推动这座摩天大楼业务的稳定发展。

Ting Hsin此前持有台北101的大量股份。该集团在2014年卷入食用油丑闻后，面临要求其退出大楼管理并出售所持股份的压力。最终，Ting Hsin同意以6.65亿美元向伊藤忠出售37.17%的股份，该股份转让于2018年完成。

2024年，伊藤忠开始逐步减少其在TFCC的持股，将约5%的股份转让给子公司Nishimatsu Taiwan Investment Corp。2025年，这家日本集团通过向六家有政府持股的银行转让股份，将其持股比例从32.14%降至17.274%。目前，与政府有关联的一组股东持有约70%的TFCC股份。

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