На Тайване глава Ting Hsin International Group Вэй Инцзяо приобрел 17,274% акций Taipei Financial Center Corp (TFCC), оператора небоскреба Taipei 101. Японская корпорация Itochu передала весь свой пакет компании Cheng Mei Capital, принадлежащей Вэю, сообщает Taipei Times.

Новый акционер оператора Taipei 101

В TFCC заявили, что уважают решение Itochu продать долю и приветствуют Cheng Mei Capital среди акционеров. Компания ожидает, что Cheng Mei и другие акционеры будут сотрудничать ради дальнейшего развития коммерческого здания и более высокой доходности для всех владельцев акций.

Согласно регистрационным данным Министерства экономики Тайваня, Cheng Mei Capital была учреждена 14 июля, а ее представителем является Вэй Инцзяо. Среди направлений деятельности компании указаны инвестиции, венчурный капитал и бизнес-консалтинг.

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Предыдущая доля Ting Hsin

Вэй Инцзяо заявил, что положительно оценивает перспективы бизнеса Taipei 101. Он также сообщил о намерении сотрудничать с управленческой командой и другими акционерами для стабильного развития бизнеса небоскреба.

Ранее Ting Hsin владела значительной долей в Taipei 101. После того как группа оказалась в центре скандала с пищевым маслом в 2014 году, на нее оказывали давление с требованием выйти из управления зданием и продать пакет акций. В конечном итоге Ting Hsin согласилась продать Itochu 37,17% акций за 665 млн долларов США, а передача пакета была завершена в 2018 году.

В 2024 году Itochu начала постепенно сокращать участие в TFCC, передав около 5% акций дочерней компании Nishimatsu Taiwan Investment Corp. В 2025 году японская группа сократила долю с 32,14% до 17,274%, передав акции шести банкам с государственным участием. В настоящее время группа акционеров, связанных с правительством, владеет примерно 70% TFCC.

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