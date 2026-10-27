Dawn：巴基斯坦与邻国贸易逆差增至49.7亿美元

据巴基斯坦国家银行数据，巴基斯坦在2026—2027财年第一季度与九个邻国的贸易逆差增长26.62%，从上年同期的39.3亿美元增至49.7亿美元。《黎明报》对此进行了报道。

进口增长快于出口

7月至9月，巴基斯坦对阿富汗、中国、孟加拉国、斯里兰卡、印度、伊朗、尼泊尔、不丹和马尔代夫的出口下降6.72%，至9.4424亿美元。同一时期，从这些国家的进口增长19.79%，达到59.2亿美元。

从中国进口的增加对整体逆差影响最大。其规模增长19.76%，从48.5亿美元增至58.2亿美元。与中国的双边贸易逆差增加8.58808亿美元，约占与这九个国家贸易逆差总增幅的82.18%。

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对阿富汗供应下降

巴基斯坦对中国的出口增长17.95%，至6.6357亿美元。与此同时，对阿富汗的供应下降88.34%，从一年前的1.6176亿美元降至1886万美元。从阿富汗的进口下降94.4%，至25万美元。该报指出，与阿富汗的贸易，特别是出口，自2025年10月10日起仍处于暂停状态。

对孟加拉国的出口下降2.96%，至1.7477亿美元，而从该国的进口下降36.11%，至1388万美元。从印度的进口增长68.9%，至6174万美元，而在该财年第一季度没有记录到巴基斯坦对印度的出口。

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