W północno-zachodnim Queensland w Australii spółki górnicze odczuwają niedobór wykwalifikowanych pracowników w związku z intensyfikacją wierceń, poszukiwań złóż oraz wznawianiem działalności wcześniej zamkniętych kopalń. W Północno-Zachodniej Prowincji Mineralnej, której zasoby wyceniane są na 680 mld dolarów, realizowanych jest około 85 projektów dotyczących surowców krytycznych, informuje ABC News.

Nowe projekty i wznowienie działalności kopalń

Spółka AIC Mines, która posiada i zarządza kopalnią miedzi Eloise, położoną 60 km na południowy wschód od Cloncurry, zawarła wiążącą umowę w sprawie nabycia innego projektu miedziowego w regionie — Mt Cuthbert. Obiekt należy do malezyjskiej spółki Materra Metals Limited i od 2022 roku pozostaje w stanie konserwacji i utrzymania technicznego.

Prezes AIC Mines Aaron Colleran oświadczył, że spółka widzi znaczące możliwości w projekcie Mt Cuthbert, lecz ma trudności z zatrudnianiem personelu. Jak powiedział, przedsiębiorstwo dąży do pozyskania jak największej liczby lokalnych pracowników, ale odczuwa niedobór kadr zarówno w regionie, jak i w całej branży. Za mniej pożądaną opcję uznał zatrudnianie pracowników dojeżdżających rotacyjnie z Townsville i Brisbane.

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Niedobór kadr w całym kraju

Australijskie Stowarzyszenie Pracodawców Sektora Zasobów i Energii prognozuje, że do 2027 roku krajowy przemysł wydobywczy będzie potrzebował dodatkowych 24 tys. pracowników do realizacji nowych projektów. Do końca roku planowane jest także wznowienie działalności dużej kopalni miedzi i srebra Capricorn Copper Mine w pobliżu Mount Isa, gdzie wcześniej pracowało około 400 osób.

Dyrektorka ds. strategii rozwoju siły roboczej Queensland Resources Council Karina Lee Jones zaznaczyła, że niedobór pracowników ma charakter ogólnoaustralijski. Najbardziej brakuje inżynierów górnictwa, geologów, elektryków i inżynierów mechaników. Według niej na sytuację wpływa konkurencja o specjalistów wynikająca z budowy infrastruktury na dużą skalę w południowo-wschodnim Queensland, w tym związanej z igrzyskami olimpijskimi.

Lee Jones dodała, że branża musi rozszerzać programy praktyk zawodowych w specjalnościach elektrycznych, mechanicznych i innych pokrewnych, aby uzupełniać rezerwy kadrowe.

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