В понедельник федеральный судья в США удовлетворил ходатайство Alibaba Group Holding о предварительном судебном запрете. Суд обязал правительство США не отказывать в контрактах Пентагона компаниям из-за того, что они, их материнские компании или дочерние предприятия ведут бизнес с фирмами, которые осуществляют лоббистскую деятельность в интересах Alibaba.

Предварительный судебный запрет

Как сообщает TimesLIVE, постановление временно ограничивает применение соответствующего запрета в отношении контрактов Министерства обороны США. Истцом по делу выступает Alibaba Group Holding.

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Иск Alibaba

В июне Alibaba подала иск против правительства США после того, как ее внесли в перечень китайских предприятий, которые Министерство обороны США связало с военными структурами Китая. Компания требовала исключить ее из этого списка.

В иске Alibaba заявила, что решение о внесении в перечень не имеет оснований ни в фактах, ни в законе.

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