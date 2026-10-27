W poniedziałek federalny sędzia w USA uwzględnił wniosek Alibaba Group Holding o wydanie wstępnego nakazu sądowego. Sąd nakazał rządowi USA, aby nie odmawiał kontraktów Pentagonu firmom dlatego, że one, ich spółki matki lub spółki zależne prowadzą interesy z firmami, które prowadzą działalność lobbingową na rzecz Alibaba.

Wstępny nakaz sądowy

Jak informuje TimesLIVE, orzeczenie tymczasowo ogranicza stosowanie odpowiedniego zakazu dotyczącego kontraktów Departamentu Obrony USA. Powodem w sprawie jest Alibaba Group Holding.

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Pozew Alibaba

W czerwcu Alibaba złożyła pozew przeciwko rządowi USA po tym, jak została wpisana na listę chińskich przedsiębiorstw, które Departament Obrony USA powiązał z wojskowymi strukturami Chin. Firma domagała się wykreślenia z tej listy.

W pozwie Alibaba oświadczyła, że decyzja o wpisaniu jej na listę nie ma podstaw ani w faktach, ani w prawie.

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