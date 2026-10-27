2026年第三季度，英国处于严重财务困境的企业数量达到738,144家。这比去年同期增加1.6%，也是BTG自2004年开始发布《红旗》报告以来的最高数字，《卫报》报道。

最脆弱的行业

出现严重财务问题的企业数量最多的是辅助服务领域，为118,695家；建筑业为108,340家；房地产行业为99,908家。

在酒店和餐饮行业，陷入困境的酒吧和餐厅数量增长5%，达到18,866家。处境困难的食品和药品零售商数量增长超过7%，达到19,269家。BTG是英国最大的破产事务专业机构之一，今年2月从Begbies Traynor更名。

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欠税务部门的债务

根据BTG通过信息获取请求获得的数据，截至8月底，英国企业欠税务海关总署（HMRC）的未缴增值税、公司税和PAYE金额为273亿英镑。这低于COVID-19疫情期间513亿英镑的峰值，但高于疫情前114亿英镑的水平。自峰值以来，债务减少了约240亿英镑。

BTG首席执行官马克·弗赖将企业面临的压力归因于雇佣成本上升、通货膨胀、能源价格上涨和高借贷成本。他表示，这些因素既影响小企业的运营，也影响大型企业在国际层面的竞争能力。

数据在预算公布前夕发布，企业期待预算带来额外支持。首相安迪·伯纳姆此前表示，计划减少企业面临的监管障碍，简化企业报告要求，并延长对企业使用商品进口关税的暂停措施。

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