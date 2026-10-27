В Великобритании число предприятий, испытывающих серьезные финансовые трудности, достигло 738 144 в третьем квартале 2026 года. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем с начала публикации компанией BTG отчета Red Flag в 2004 году, сообщает The Guardian.

Наиболее уязвимые отрасли

Больше всего компаний с серьезными финансовыми проблемами зафиксировали в сфере вспомогательных услуг — 118 695, строительстве — 108 340 и секторе недвижимости — 99 908.

В сфере гостеприимства число проблемных баров и ресторанов выросло на 5%, до 18 866. Число розничных продавцов продуктов питания и лекарств, находящихся в затруднительном положении, увеличилось более чем на 7% — до 19 269. BTG, один из крупнейших британских специалистов по вопросам неплатежеспособности, в феврале сменил название с Begbies Traynor.

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Долги перед налоговой службой

Согласно данным, полученным BTG по запросу о доступе к информации, по состоянию на конец августа британский бизнес задолжал налоговой службе HMRC 27,3 млрд фунтов стерлингов неуплаченного НДС, корпоративного налога и PAYE. Это меньше пиковых 51,3 млрд фунтов во время пандемии COVID-19, однако превышает допандемийный уровень в 11,4 млрд фунтов. С момента пика задолженность сократилась примерно на 24 млрд фунтов.

Генеральный директор BTG Марк Фрай связал давление на компании с ростом расходов на трудоустройство, инфляцией, подорожанием энергии и высокой стоимостью заимствований. По его словам, эти факторы влияют как на работу малого бизнеса, так и на способность крупных компаний конкурировать на международном уровне.

Публикация данных вышла накануне представления бюджета, от которого бизнес ожидает дополнительной поддержки. Премьер-министр Энди Бернем ранее заявил о намерении сократить регуляторные барьеры для компаний, упростить требования к корпоративной отчетности и продлить приостановку импортных тарифов на товары, которыми пользуется бизнес.

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