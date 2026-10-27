W Wielkiej Brytanii liczba przedsiębiorstw znajdujących się w poważnych trudnościach finansowych osiągnęła 738 144 w trzecim kwartale 2026 roku. To o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i najwyższy wynik od rozpoczęcia publikacji raportu Red Flag przez BTG w 2004 roku, informuje The Guardian.

Najbardziej narażone branże

Najwięcej firm z poważnymi problemami finansowymi odnotowano w sektorze usług pomocniczych — 118 695, budownictwie — 108 340 oraz sektorze nieruchomości — 99 908.

W sektorze hotelarsko-gastronomicznym liczba barów i restauracji mających problemy wzrosła o 5%, do 18 866. Liczba sprzedawców detalicznych żywności i leków znajdujących się w trudnej sytuacji zwiększyła się o ponad 7%, do 19 269. BTG, jeden z największych brytyjskich specjalistów ds. niewypłacalności, w lutym zmienił nazwę z Begbies Traynor.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Długi wobec służby podatkowej

Według danych uzyskanych przez BTG w ramach wniosku o dostęp do informacji, na koniec sierpnia brytyjskie firmy były winne HMRC 27,3 mld funtów z tytułu niezapłaconego VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i PAYE. Jest to mniej niż rekordowe 51,3 mld funtów podczas pandemii COVID-19, ale więcej niż poziom sprzed pandemii wynoszący 11,4 mld funtów. Od szczytu zadłużenie spadło o około 24 mld funtów.

Dyrektor generalny BTG Mark Fry powiązał presję na firmy ze wzrostem kosztów zatrudnienia, inflacją, droższą energią i wysokimi kosztami kredytowania. Jak powiedział, czynniki te wpływają zarówno na działalność małych firm, jak i na zdolność dużych przedsiębiorstw do konkurowania na poziomie międzynarodowym.

Dane opublikowano przed przedstawieniem budżetu, po którym biznes oczekuje dodatkowego wsparcia. Premier Andy Burnham wcześniej zapowiedział zamiar ograniczenia barier regulacyjnych dla firm, uproszczenia wymogów dotyczących sprawozdawczości korporacyjnej oraz przedłużenia zawieszenia ceł importowych na towary wykorzystywane przez przedsiębiorstwa.

Czytaj nas na