Uber联合创始人特拉维斯·卡兰尼克表示，他于2025年12月18日从加利福尼亚州搬到美国得克萨斯州奥斯汀。这发生在2026年1月1日前约两周；加州拟议的一次性5%税可能从该日期起适用于主要住所位于该州的亿万富翁。《财富》报道。

据该刊估算，卡兰尼克的财富约为36亿美元，潜在税款可能高达1.8亿美元。今年3月，他告诉TBPN，自己在1月前搬到了得州，并将该州视为其主要住所。

奥斯汀湖畔住宅

对卡兰尼克而言，这次搬迁并非完全陌生：他表示，自己在距市区约20分钟车程的奥斯汀湖畔拥有一栋房子约五年。据他所说，湖泊和滑水吸引了他。6月，卡兰尼克在X上发布了一段视频，展示他乘坐水上摩托艇穿过湖泊、用时五分钟抵达Atoms办公室的路线。Atoms是一家目前由他领导的机器人公司，此前名为CloudKitchens。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据斯坦福大学经济学家本杰明·贾罗斯和约书亚·劳的一篇工作论文，在该倡议于2025年10月提交与2026年1月1日截止日期之间，数名亿万富翁离开了加州。作者仅计入公开确认的搬迁，并估计因此不再可能被该州征税的财富约为5400亿美元，接近相关税基的30%。

关于40号提案的投票

下周二，加州选民将就40号提案进行投票。该倡议规定对亿万富翁的全球净财富一次性征收5%的税，但不包括他们直接拥有的房地产和大多数退休账户。若获批准，该税款须于2027年缴纳，缴款可额外付费分五年完成。

计划将90%的收入用于公共医疗服务，其中包括Medi-Cal。该倡议的支持者估计其收入约为1000亿美元，而贾罗斯和劳在考虑亿万富翁离开后估计约为300亿美元。加州税务机关还将拥有广泛权力，以核查声明已搬迁的亿万富翁是否确实改变了其主要住所。

关注我们在