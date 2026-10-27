Сооснователь Uber Трэвис Каланик заявил, что 18 декабря 2025 года переехал из Калифорнии в Остин, штат Техас, США. Это произошло примерно за две недели до 1 января 2026 года — даты, с которой предложенный в Калифорнии единовременный 5-процентный налог может распространяться на миллиардеров, чье основное место жительства находилось в штате. Об этом сообщает Fortune.

По оценке издания, состояние Каланика составляет около $3,6 млрд, а потенциальный налоговый платеж мог бы достичь $180 млн. В марте он сказал TBPN, что переехал в Техас до января и считает этот штат своим основным местом жительства.

Дом на озере Остин

Переезд не был для Каланика совершенно новым: он сообщил, что примерно пять лет владел домом на озере Остин, расположенном ориентировочно в 20 минутах от города. По его словам, его привлекали озеро и водные лыжи. В июне Каланик опубликовал в X видео своего пятиминутного маршрута на гидроцикле через озеро до офиса Atoms — робототехнической компании, которую он сейчас возглавляет. Ранее она называлась CloudKitchens.

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Согласно рабочей статье экономистов Стэнфордского университета Бенджамина Джароса и Джошуа Рау, несколько миллиардеров покинули Калифорнию в период между подачей инициативы в октябре 2025 года и дедлайном 1 января 2026 года. Авторы учитывали только публично подтвержденные переезды и оценили состояние, которое вследствие этого перестало подпадать под потенциальный налог штата, примерно в $540 млрд — почти 30% соответствующей налоговой базы.

Голосование по Proposition 40

В следующий вторник избиратели Калифорнии должны голосовать по Proposition 40. Инициатива предусматривает единовременный 5-процентный налог на мировое чистое состояние миллиардеров, но исключает недвижимость, которой они владеют напрямую, и большинство пенсионных счетов. В случае одобрения налог нужно будет заплатить в 2027 году, а платежи можно будет растянуть на пять лет за дополнительную плату.

90% поступлений планируют направить на государственные медицинские услуги, в том числе Medi-Cal. Сторонники инициативы оценивают ее поступления примерно в $100 млрд, тогда как Джарос и Рау после учета отъезда миллиардеров оценивают их примерно в $30 млрд. Налоговые органы Калифорнии также будут иметь широкие полномочия для проверки того, действительно ли миллиардеры, заявившие о переезде, изменили свое основное место жительства.

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